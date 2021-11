Calciomercato Juventus, forcing per il bomber | Settimana decisiva

Calciomercato Juventus, il lavoro di scouting di Cherubini continua: osservatori al lavoro per il super affare dal Sudamerica.

Il restyling avviato dalla Juventus la scorsa estate, proseguirà anche nelle prossime campagne acquisti: l’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di un abbassamento dell’età media della rosa, e di una drastica riduzione del monte ingaggi.

Tra i reparti finiti sotto la lente d’ingrandimento c’è sicuramente l’attacco: oltre a Vlahovic, il primo nome sulla lista di Cherubini ma anche fra gli obiettivi più difficili della “Vecchia Signora”, alla luce della folta concorrenza pronta a fare follie per aggiudicarsi le prestazioni del fuoriclasse serbo, impossibile non menzionare anche il profilo di Julian Alvarez, attaccante argentino esploso con la maglia del River Plate. Le prestazioni del giovane bomber non sono affatto passate inosservate: sono infatti già 16 le reti, in 17 partite, messe a segno dal classe ‘2000 , il cui contratto con il Millonarios scadrà la prossima estate.

Calciomercato Juventus, osservatori al lavoro per Alvarez

Stando a quanto riferito dal giornalista Giacomo Scutiero di “Juventibus“, gli osservatori della Juventus, già attivi da qualche giorno, resteranno in Argentina fino al termine della prossima settimana: l’intento, neanche troppo velato, è quello di continuare a monitorare la situazione Alvarez, per il quale si dovrebbe pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro complessivi, ma potrebbero esserci ulteriori sorprese all’orizzonte.