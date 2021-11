Calciomercato Juventus, mistero Ihattaren | Fuga e acquisto

Calciomercato Juventus, il mistero di Ihattaren sembra a un punto decisivo. Ecco cosa ha fatto il calciatore: il futuro ormai è deciso

La fuga, poi la scomparsa per alcuni giorni. Poi il ritorno. Ma in Italia non ci tornerà probabilmente più. Mohamed Ihattaren, il calciatore gestito da Mino Raiola che la Juve ha preso in estate per poi girare in prestito alla Sampdoria, nel campionato di Serie A non ci ha ancora giocato e difficilmente lo farà anche nei prossimi anni. I media olandesi, infatti, hanno messo alla luce un fatto, che dimostra, inequivocabilmente, la decisione del giocatore.

Il calciatore, infatti, avrebbe acquistato una villa da circa un milione di euro a Tilburg, nel distretto di Stokhasselt Sud. In patria, questa mossa viene senza dubbio interpretata come la volontà da parte del giocatore di non rientrare in Italia dopo la fuga”di ottobre e conseguentemente di ripartire dai Paesi Bassi anche per quanto riguarda la propria carriera da calciatore. Un problema, per la Juve principalmente, che sul giocatore ci ha investito.

Calciomercato Juventus, Ihatarren è un caso

Un caso, importante. Che comunque, almeno per adesso, sembra avere almeno una risposta. Ihattaren non tornerà in Italia e sarà compito di Raiola riuscire a trovargli una sistemazione che vada anche bene alla Vecchia Signora che la scorsa estate aveva deciso di tesserarlo. A Genova, evidentemente, non si è trovato bene. Ma la fuga è stata un qualcosa di clamoroso che ovviamente non era nemmeno preventivabile.

L’unica cosa positiva che esce fuori da questa storia è che adesso si conoscono le reali intenzioni del giocatore.