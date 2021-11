Calciomercato Juventus, dalla Spagna: può tornare nella Liga

Non solo possibili acquisti ma anche rumors su possibili cessioni riguardano il calciomercato della Juventus per il 2022 in arrivo.

E’ banale dire che in caso di nuovi arrivi, specie a centrocampo, ci saranno altrettante partenze. Non si può appesantire troppo il monte ingaggi. Tra i nomi papabili per una eventuale cessione già a gennaio continua a rimanere Ramsey, poco utilizzato da Allegri. Ma un futuro in bianconero non è scontato per Rabiot, almeno così riportano le ultime indiscrezioni, e nemmeno per un Arthur che – complici anche gli infortuni – fa fatica a ritagliarsi uno spazio importante nella Juvenus.

Calciomercato Juventus, Arthur sarebbe nel mirino del Siviglia

Anche Sportmediaset riporta gli ultimi rumors che arrivano sul giocatore brasiliano ed esattamente da “Elgoldigital”. Secondo i quali le intenzioni del centrocampista sarebbero quelle di lasciare l’Italia. Sulle sue tracce ci sarebbe il Siviglia e dunque potrebbe profilarsi per lui un ritorno nella Liga, campionato che conosce bene visti i suoi trascorsi al Barcellona. Il club andaluso starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della sua situazione ma a frenare la trattativa ci sarebbero i 35 milioni richiesti dalla Juventus per lasciarlo partire.