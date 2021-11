Dybala esce fuori a sorpresa | L’annuncio arriva sui campi di tennis

Paulo Dybala brucia tutti sul tempo e anticipa perfino la Juventus. Ecco cosa ha detto l’argentino a margine degli ATP finals di Torino.

E’ stato protagonista di una lunga trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione con la Juventus. Paulo Dybala avrebbe trovato finalmente l’accordo con il club bianconero per il prolungamento. Il numero 10 argentino, presente alle ATP finals di Torino, ha infatti avuto un simpatico siparietto con il tennista Zverev, vincitore del torneo. Alla domanda del tennista “Ti trovo qui a Torino tra 5 anni?”, Dybala ha risposto: “Se vieni a Torino nei prossimi 5 anni mi trovi”. Molto di più, insomma, di un indizio su un’intesa cercata e trovata con il club bianconero, e soltanto da rendere ufficiale.

Dybala, annuncio imminente con la Juve

L’annuncio ufficiale è atteso entro 15 giorni circa. Di recente, però, la Joya ha stabilito un nuovo record. 106 gol per Paulo Dybala che ha staccato Platini che era 104. La Joya ha dedicato in Champions un’esultanza storica a Le Roi. «Sì, avevo già pensato di farla prima, quando lo avevo raggiunto, il gol numero 104 è arrivato in un momento – disse – in cui non c’era tempo di festeggiare, doveva riprendere per cercare di vincere la partita, quindi ho lasciato passare e ho detto: se arriva in un momento che la posso fare, la farò, e l’ho fatta».