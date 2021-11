Calciomercato Juventus, Allegri lo silura | Super minusvalenza: la formula

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo visto che si avvicina la finestra dei trasferimenti invernali.

Non solo volti nuovi in arrivo in casa bianconera, ma come è inevitabile che sia ci saranno anche delle partenze. Necessarie per non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Ramsey rimane il maggiore indiziato a lasciare la maglia della Juventus, ma stando agli ultimi rumors anche un altro centrocampista pare destinato a fare le valigie. Non è da escludere già una sua partenza a gennaio.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, Arthur può partire: ecco come

#Juventus are working to sell #Arthur Melo on loan for 18 months with option to buy, which could become an obligation upon reaching certain conditions. From La Liga and Premier League there are clubs interested in him. #Juve are waiting for official bids to open talks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 23, 2021

Come ha riportato il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, la Juventus starebbe lavorando alla cessione di Arthur, che non si è ben integrato negli schemi tattici del tecnico. La formula con la quale il club intenderebbe cederlo è quella del prestito per 18 mesi con opzione di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ci sarebbero club sia della Liga che della Premier League interessati al brasiliano e la Juve attenderebbe offerte ufficiali per aprire le trattative della sua cessione.