Juventus, in Italia nessuno è come te | La classifica che premia i bianconeri

Juventus, la notizia emerge da un’analisi effettuata da Talkwalker, una società di Consumer Intelligence tra le più importanti al mondo.

In campionato sarà pure lontana dalla vetta, ma la Juventus – per adesso – regna sovrana in un altro ambito: quello dei social network. I bianconeri, infatti, rientrano a pieno titolo in una speciale top ten europea composta dai dieci club in assoluto più attivi su Facebook, Instagram, Twitter e compagnia bella, oltre che – più in generale – nelle conversazioni online. C’è la Vecchia Signora, dunque, tra le squadre che a livello continentale generano maggiori interazioni: è quello che si evince dall’analisi effettuata da Talkwalker, società di Consumer Intelligence numero uno al mondo.

Un universo di cui fanno parte società come il Manchester United, che con 260 milioni di interazioni è uno dei più chiacchierati nel globo. Dietro ai Red Devils ci sono Barcellona e poi, quasi appaiati, Liverpool e Psg. La Juventus è l’unica italiana presente in questa particolare classifica: 22 milioni di interazioni social, 770 contenuti creati di cui 220 video. Il risultato di tutto ciò? Diciotto milioni di visualizzazioni in un solo mese.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | Ecco la sua decisione

Juventus, bianconeri nella top ten europea delle interazioni social

“Le squadre di calcio, così come giocatori, federazioni e organizzatori hanno un grande potenziale in termini di engagement – ha commentato Francesco Turco, marketing executive di Talkwalker – Un flusso di conversazioni enorme, che oltretutto è in costante crescita”, queste le sue parole durante la presentazione dell’analisi.

“Dalle nostre rilevazioni vediamo che le squadre utilizzano nel 71% dei casi Twitter quando si tratta di condividere annunci o comunicazioni ufficiali. Ma è Instagram – ha concluso – la piattaforma che garantisce il maggior coinvolgimento della fan base. I team, infatti, ricevono in media l’83% delle loro interazioni da questo social.”