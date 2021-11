Juventus, Mandzukic contro Sarri: l’indizio social che infiamma i tifosi

Juventus, Mandzukic contro Sarri: c’è anche l’indizio social che infiamma i tifosi bianconeri. Ecco quello che è successo

Ieri vi abbiamo parlato del nuovo ruolo di uno degli attaccanti maggiormente amati dai tifosi della Juventus negli ultimi anni. Uno di quelli che entrato e che difficilmente lascerà quel posto. Mandzukic è entrato a far parte dello staff tecnico della Croazia. Una nuova vita per lui. Ma lo stesso, ovviamente, non dimentica il passato a Torino.

Non ha mai nascosto il suo amore verso questi colori il croato. Non solo con le parole ma anche sul campo. Dando tutto quello che aveva, sempre: ed è per questo motivo che i tifosi della Juventus lo hanno amato sin dal primo minuto. Un amore importante, ricambiato dal Mario. Che adesso ricorda ancora quelle stagioni vissute in Piemonte. E sui social c’è l’indizio che infiamma ancora.

Juventus, Mandzukic contro Sarri

Il fatto che Sarri, attuale tecnico della Lazio, non sia mai stato ben visto a Torino è cosa nota. Nonostante uno scudetto vinto. Ma le visioni estreme dell’allenatore che veniva dalla vittoria dell’Europa League contro il Chelsea non sono mai piaciute ai tifosi. Sì, è vero, si è vinto. Ma le frizioni che ci sono state in quella annata non verranno dimenticate.

Mandzukic c’era. Ed è stato uno degli artefici poi della vittoria finale. Ma l’idillio non è mai scattato. E l’indizio social del croato è chiaramente da leggere in questo modo. Sotto un post su Instagram sul coro “Salta con noi, Maurizio Sarri” fatto dai tifosi bianconeri, ovviamente in maniera assai ironica, spunta il like di Marione. Un segnale decisamente importante e tutt’altro che distensivo. No, Sarri non è mai entrato nel cuore di nessuno.