Calciomercato Juventus, il Chelsea suggerisce i rinforzi

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento molto dibattuto tra i tifosi, visti i rumors che si accavallano ormai da diverse settimane.

Anche la trasferta di Champions League di Londra ha confermato di fatto quella che dovrà essere la priorità della Juventus nella prossima sessione di mercato. Il Chelsea ha dominato in mezzo al campo, dove alcuni elementi hanno decisamente deluso le attese. Soprattutto Bentancur, apparso in alcuni frangenti lento e impacciato contro l’arrembante mediana di Tuchel. Non ha brillato nemmeno Rabiot, mentre Locatelli e McKennie non hanno demeritato seppur nel contesto di una prestazione corale decisamente negativa.

Calciomercato Juventus, servono innesti in mediana

Servono rinforzi, dunque, anche perché le alternative Ramsey (indisponibile a Londra) e Arthur non sembrano convincere Allegri. I nomi che stanno circolando come possibili rinforzi però, per un motivo o per un altro, sembrano difficili da raggiungere. Tchouameni del Monaco è un obiettivo non solo della Juventus, ma anche di tanti altri club europei. Chelsea compreso. Anche Zakaria, centrocampista del Moenchengladbach e della nazionale svizzera, ha tanti estimatori. Ha il contratto in scadenza e le offerte non mancheranno. Witsel del Borussia Dortmund invece ha un’età che sembra essere un po’ in contrasto con la linea verde dettata dalla società. Ad ogni modo a gennaio è davvero probabile che arrivino degli innesti in una zona del campo nel quale servono nuovi interpreti a mister Allegri.