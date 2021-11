Calciomercato Juventus, la trattativa frena | “A gennaio non si muove”

Calciomercato Juventus, difficile che il giocatore decida di partire già nella prossima finestra di mercato. Bianconeri rassegnati.

L’asse tra Torino e Firenze resta rovente. Qui vi abbiamo parlato dell’acceso “duello” per il gioiello del River Plate Julian Alvarez, che i viola vorrebbero soffiare proprio ai bianconeri sferrando l’offensiva già nel prossimo mercato invernale. Ma ci sono interessanti novità anche sul fronte Vlahovic, il grande sogno bianconero. Il giovane centravanti serbo sembra migliorare partita dopo partita ed anche nell’ultima giornata contro il Milan sono arrivati due gol pesantissimi, da goleador puro.

Le big d’Europa sono sempre alla finestra e disposte a pagarlo a peso d’oro, ma le ultime notizie raccontano della volontà da parte del giocatore di restare in Serie A. Un campionato che Vlahovic già conosce e in cui ha già dimostrato di poter diventare uno dei top player assoluti, nonostante sia sulla cresta dell’onda solamente da un anno.

Calciomercato Juventus, “Vlahovic per ora resta a Firenze”

Il nativo di Belgrado ha già fatto intendere di non essere interessato a rinnovare con la Fiorentina. Una notizia che in primo luogo aveva fatto pensare ad una possibile cessione già a gennaio. Decisione che entrambi, sia lui che la società, pare stiano pensando posticipare alla prossima estate, nella finestra di giugno. Vlahovic in questo momento è troppo importante per la Viola e la Viola è troppo importante per Vlahovic.

A confermarlo è stato qualche minuto fa Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio intervenuto durante la trasmissione “Cose di calcio” su Radio Bianconera. “Le mie informazioni – ha detto – mi dicono che il giocatore non è intenzionato a spostarsi, che 50 milioni di euro non bastano alla Fiorentina, che ne chiede molti di più. Improbabile dunque un addio già a gennaio”.