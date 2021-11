Calciomercato Juventus, occasione a zero in Serie A | Cherubini sfida Marotta

Calciomercato Juventus, il difensore brasiliano potrebbe non rinnovare il contratto e a questo punto si aprirebbe un’asta su di lui.

Calciomercato Juventus, negli ultimi anni la Vecchia Signora si è interessata principalmente alle operazioni a parametro zero, giocatore che in scadenza di contratto hanno poi scelto la causa bianconera. Adesso c’è un nuovo caso dalla Serie A, esattamente dalla Lazio. Come riportato da ‘Tuttosport’ il difensore brasiliano Luiz Felipe della Lazio potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il club allenato da Maurizio Sarri. Ci sarebbe infatti distanza tra domanda e offerta visto che il giocatore e il suo entourage chiedono un aumento dello stipendio a 2,5 milioni di euro a stagione.

Inter in pole per l’acquisto di Luiz Felipe

I nerazurri, come riporta l’editoriale di ‘Tuttosport’ starebbero fiutando il grande affare. Un profilo che però interessa anche alla Juventus date le poche soluzioni in difesa. Ma c’è però da dire che il difensore è molto fedele alle direttive dell’ex laziale Simone Inzaghi ora all’Inter, infatti, potrebbe fungere come traino per far sì che il giocatore, alla fine, scelga Milano anziché Torino.

Marotta farebbe leva sull’ottimo rapporto che l’ancora giovane difensore aveva con il tecnico piacentino. In caso, quindi, di addio, l’Inter risulterebbe in pole per l’acquisto di uno dei difensori più promettenti del campionato italiano, superando anche la concorrenza bianconera. Proprio la Juventus aveva già fiutato in passato l’operazione, consapevole delle qualità tecniche del brasiliano, ormai pronto al salto di qualità. Staremo a vedere quello che succederà nei prossimi mesi ma potrebbe, incredibilmente, aprirsi un’asta fra le due big della Serie A per contendersi il difensore classe 1997.