Vlahovic alla Juventus, calciomercato | Presentata l’offerta alla Fiorentina

La Juventus ha presentato la prima offerta alla Fiorentina per gennaio. Senza troppi giri di parole ha deciso di prendere subito Vlahovic.

La Gazzetta dello Sport ha sganciato la bomba dopo il 4-0 rifilato dal Chelsea alla Vecchia Signora. Non perde un match con simili dimensioni dal 2004, quando Totti zittì Tudor. Di sicuro la Juve è sbagliata, con un centrocampo da rifare. Se da qualche parte bisogna pur cominciare, sembrerebbe obbligatorio cominciare da qui. Sembrerebbe, perché l’occasione invece arriva dall’attacco dove Dusan vlahovic sarà con ogni probabilità il nuovo centravanti di Madama. Ne ha parlato in un articolo approfondito la rosea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo | Contratto fino al 2026

L’offerta per Vlahovic

L’offerta è stata già sussurrata a chi di dovere: 50 milioni dalla Juventus per portare subito a gennaio Dusan Vlahovic a Torino. Allegri ha bisogno di gol, a maggior ragione dopo la batosta di ieri. La Fiorentina fa ancora spallucce: ne vuole 70 per privarsi del suo goleador. Ma la manovra di accerchiamento è implacabile, ovviamente coinvolge anche l’attaccante serbo e i suoi rappresentanti. L’offensiva dei vertici della Continassa nasce dalla consapevolezza che il giocatore è interessato alla soluzione torinese. Sarebbe precipitoso parlare di un patto di ferro con il centravanti belgradese, ma è realistico pensare che si sia creata questa via privilegiata. In questo momento l’agente Kristic non ha preso impegni con nessuno, ma è pronto a fare una scelta definitiva.