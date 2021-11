Juventus, Pistocchi attacca ma alcuni tifosi stavolta gli danno ragione

Juventus, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Chelsea, Maurizio Pistocchi attacca ancora: un siluro su Massimiliano Allegri

Maurizio Pistocchi attacca ancora. E lancia un vero e proprio missile su Massimiliano Allegri dopo la pesantissima sconfitta contro il Chelsea in Champions League. Nel mirino del giornalista ci sono finite, in questo caso, le dichiarazioni del tecnico che alla fine della sfida ha parlato di “obiettivo raggiunto dopo un buon primo tempo”.

Ed è proprio questo il nocciolo della questione: la prima parte di gara, dove la Juventus è sì rimasta in partita, ed è andata vicina al pari con Morata nell’occasione del salvataggio clamoroso di Thiago Silva sulla linea, ma le statistiche sono comunque non difficili da capire.

“Abbiamo fatto un bel 1^ tempo. Dispiace aver preso 4 gol, ma è stato raggiunto l’obiettivo “ #Allegri

Dati statistici del “bel 1^tempo”😳 pic.twitter.com/5MrCOnb9Hi — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 23, 2021

Juventus, i tifosi stavolta gli danno ragione

Non sotto il post del giornalista, dove generalmente sono pochi i commenti dei tifosi bianconeri pro quello che scrive Pistocchi, ma in generale, stavolta, il pensiero è identico. Sì, perché su Twitter sono molti quelli che vuoi o non vuoi danno ragione a Pistocchi, attaccando Massimiliano Allegri. Una serata difficile per il livornese, che però, alla fine, ha sempre mostrato il suo enorme self control, andando davanti alle telecamere, e spiegando una sconfitta che sì ci può stare, ma in questo dimensioni e soprattutto non senza giocare praticamente.

Una situazione sulla quale lavorare in maniera veloce. Una situazione da prendere di petto. Anche perché raramente si è vista una squadra così rassegnata come quella che è scesa in campo nei secondi 45 minuti. Bastava un pari per essere certi del primo posto nel girone. E invece è arrivata un’imbarcata clamorosa. Forse davvero, Pistocchi, stavolta non ha tutti i torti.