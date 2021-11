Juventus, preoccupa l’infermeria: la situazione in ottica Atalanta

La Juventus mette nel mirino l’Atalanta ma mister Allegri deve fare i conti con una infermeria che priva la squadra di risorse importanti.

La sconfitta di Londra contro il Chelsea ha abbassato il morale di una squadra che non ha certo brillato contro gli inglesi. Ma ora bisogna voltare pagina e giocarsi al meglio il match di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo alle ore 18. Uno scontro diretto per la zona Champions che la Juventus non può assolutamente permettersi di perdere. Il tecnico bianconero Allegri deve guardare però all’infermeria con la speranza di poter recuperare quantomeno alcune pedine per la prossima partita.

Juventus, in due sperano di rientrare contro l’Atalanta

Alcuni giocatori verranno valutati nel corso dei prossimi giorni, ma come riporta Fantacalcio.it ci sono delle speranza di riuscire a recuperare in difesa De Sciglio e Chiellini. Che al massimo però potrebbero andare in panchina. Da valutare anche le condizioni dell’acciaccato Ramsey, mentre non saranno della contesa sicuramente Bernardeschi e Danilo. Per i quali bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di rivederli in campo. Ci sarà invece sicuramente Dybala, ieri utilizzato per mezzora. L’argentino dovrebbe giocare dall’inizio.