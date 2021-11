All or nothing, Pirlo e la debacle contro il Porto | La “gufata” è virale

All or nothing, Pirlo e la debacle in Champions League contro il Porto. La gufata dell’ex tecnico è già virale sui social

E’ decisamente interessante la serie dedicata alla Juventus “All or nothing” uscita proprio oggi su Amazon Prime Video. Il documentario dà uno spaccato del momento bianconero nella passata stagione, quando in panchina c’era Andrea Pirlo.

Che ha sì vinto due trofei, ma che si è qualificato alla Champions League all’ultima giornata grazie al pareggio del Verona a Napoli, e che è uscito prestissimo dalla corsa allo scudetto, chiudendo un ciclo che durava da tempo immemore.

All or nothing, la “gufata di Pirlo”

E, all’inizio del sesto episodio della serie, che Pirlo parla alla vigilia della gara di Champions contro il Porto. Un discorso fatto ala squadra prima della trasferta. “La Juventus non può uscire agli ottavi di finale Champions contro una squadra come il Porto. Sappiamo di essere migliori di loro, dobbiamo cogliere l’attimo” dice il tecnico. Poi, l’attimo, l’ha colto la squadra di Sergio Conceicao subito, nemmeno un minuto dopo l’inizio del match, che ha sfruttato l’errore di Bentancur per battere Szczesny e mettere in discesa una partita delicata e importante.

Bene, una vera gufata proprio, degna anche di un servizio di Cristiano Militello a Striscia La Notizia. Pirlo se l’è mandata da solo, uscendo poi ai supplementari contro quel Porto che era sembrato davvero poca cosa. E alla fine dei conti, è stato anche giusto l’esonero del tecnico. Anche se forse è stato sbagliato affidare la panchina a un allenatore che non aveva mai avuto esperienza. Una scommessa, persa in maniera clamorosa, da parte del presidente Agnelli. Con lo scorie che sono ancora rimaste dentro il gruppo bianconero.