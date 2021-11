Calciomercato Juventus, tutto pronto per la firma | Arriva a gennaio

Calciomercato Juventus, il nome per il nuovo acquisto è ormai cosa nota e sarebbe già attuabile nella finestra invernale.

Calciomercato Juventus, il primo nome in lista di Allegri per gennaio è quello di Witsel ma un altro profilo sembra molto vicino alla possibile firma con i bianconeri, stiamo parlando dello svizzero Zakaria che è in scadenza con la squadra tedesca del Borussia Monchengladbach. In caso infatti di mancato rinnovo la destinazione più gradita sarebbe proprio la Juventus. Il centrocampista svizzero è uno degli obiettivi principali per la finestra invernale di gennaio, a tal proposito a parlare del possibile addio del giocatore ci ha pensato anche il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, Max Eberl, che giusto ieri commentava così ai microfoni tedeschi della “Bild”: “Zakaria? Se lui o qualsiasi altro giocatore ci esprimessero la volontà di lasciare il club saremmo stupidi a non affrontare la questione”.

Zakaria è il primo obiettivo perseguibile

Un giocatore che sarebbe molto vicino al passaggio in maglia bianconera in caso di mancato accordo sul rinnovo sul club tedesco. Ieri il ds Eberl ha commentato così l’eventualità: “Dovremmo valutare se trattenerlo ci porti più vantaggi o meno nella seconda metà della stagione. Prima della fine della stagione in corso mi piacerebbe vederlo di persona e firmare il rinnovo”.

Stando quindi alle seguenti dichiarazioni, il futuro dello svizzero è tutt’altro che serrato, anzi…si prospetta uno scenario completamente aperto sul futuro del giocatore, che a questo punto potrebbe lasciare il club per scegliere la nuova avventura bianconera già in inverno. La Juventus intanto osserva fiutando il possibile, grande, colpo. In attesa anche di capire quale sarà il futuro dell’attaccante Vlahovic che rimane ancora l’obiettivo principale per poter far fare quel salto di qualità in fase offensiva alla squadra di Allegri. Staremo dunque a vedere quello che succederà nei prossimi mesi, intanto Allegri & co si concentrano sul campionato in corso.