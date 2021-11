Calciomercato Juventus, è scontro con l’agente | Bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, la società è ottimista sul rinnovo del giocatore ma il suo procuratore non sarebbe d’accordo.

Nel deludente 0-0 contro il Benfica in Champions League è stata una delle poche luci nel grigiore assoluto del Barcellona. Delle sua qualità e soprattutto della sua capacità di saltare facilmente l’avversario creando superiorità numerica, in questo momento i catalani ne hanno un disperato bisogno. Se n’è accorto subito uno che di tecnica se ne intende come Xavi, arrivato da poco sulla panchina blaugrana. “Ho parlato con Dembelé ed è molto felice di stare qui – ha spiegato il tecnico del Barça – Ha voluto giocare ugualmente nonostante fosse a rischio infortunio.

“È un vincente e dobbiamo trovare un modo per rinnovarlo: per me è un tassello fondamentale di questa squadra”, queste sono state le sue parole l’altra sera. Xavi, d’altra parte, sul giocatore francese era stato chiaro sin dal momento della sua presentazione.

Calciomercato Juventus, partita ancora aperta sul rinnovo di Dembelé

L’ipotesi rinnovo non è certo una buona notizia per quelle squadre che sono da mesi su Dembelé, convinte di poter fare un affare a parametro zero: l’esterno transalpino, infatti, è in scadenza la prossima estate. La situazione, secondo quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Marca, è questa: da una parte c’è la società catalana che è ottimista sulla questione rinnovo. Convinta che, nei prossimi mesi, si risolverà tutto e che Xavi potrebbe dunque essere accontentato.

Dall’altra invece ci sarebbero gli agente del calciatore, che invece stanno puntando i piedi anche con lo stesso Dembelé per cambiare aria e accasarsi altrove. Sul francese, lo ricordiamo, c’è anche la Juventus, che approfitterebbe volentieri di una simile occasione.