Il calciomercato della Juventus sarà senz’altro uno degli argomenti più caldi nelle settimane che separano dalla finestra dei trasferimenti.

Il mese di gennaio ormai non è più tanto lontano e per questo motivo tutte le società sono molto attive. Non solo per cercare rinforzi per la seconda parte della stagione, ma anche per quella successiva. E’ in inverno che si mettono spesso le basi per i colpi da mettere a segno poi in estate. La Juventus dovrà per forza di cose fare qualcosa per rinforzarsi. Per tentare l’assalto ad un piazzamento in zona Champions, visto che lo scudetto sembra lontano, mister Allegri avrà bisogno di qualche uomo nuovo sopratutto a centrocampo. Reparto che più di altri sembra soffrire in questa stagione.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore: la Roma si defila

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan: Cherubini cala il tris

Calciomercato Juventus, a centrocampo almeno due colpi

Come ha sottolineato anche il giornalista Nicolò Schira, le intenzioni del club bianconero per il futuro sembrano chiare. C’è la volontà di cambiare e la dirigenza starebbe lavorando in tal senso.

Confirmed! #Juventus want to sign 2 new midfielders between January and the next summer. Rodrigo #Bentancur and #Arthur are among the transferable players, if arrive a “good offer” for them. #Ramsey is out of #Allegri’s plans, but is salary is high (€7M net/year). #transfers https://t.co/3gfj7fLdTp — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 24, 2021

La Juventus infatti intende prendere sul mercato due nuovi centrocampisti tra gennaio e l’estate. Sia Bentancur che Arthur sono considerati calciatori cedibili di fronte ad una buona offerta. Anche Ramsey continua ad essere sulla lista dei partenti, anche se a frenare la sua cessione ad altri club continua ad essere l’ingaggio da sette milioni di euro a stagione. Decisamente tanti, specie di questi tempi.