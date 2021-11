Calciomercato Juventus, può partire un big | Sul tavolo 100 milioni

alla Juventus sono stati offerti 100 milioni di euro per la cessione di uno dei suoi calciatori migliori. Ora è difficile trattenere Chiesa.

Dopo Euro 2020, dalle parti della Continassa sono arrivati i primi sondaggi per Chiesa. Bayern Monaco e, soprattutto, Chelsea si sono mostrate interessate all’ex Fiorentina e pronte a fare un investimento importante per strapparlo alla Juve. Addirittura i blues erano disponibili a spendere fino a cento milioni di euro per il giocatore, una cifra simile a quella poi versata all’Inter per riportare a Londra Lukaku. Fermo il no dei bianconeri, che su Federico contano per il presente e anche per il futuro. Le cose, però, potrebbero cambiare secondo quanto riporta calciomercato.com.

Chiesa nel mirino del Chelsea

Nonostante la pessima prestazione di Stamford Bridge, a Londra Chiesa ha ancora diversi estimatori. È diventato, nel giro di pochi mesi, un calciatore da top club, determinante per l’Italia all’Europeo vinto la scorsa estate e cercato dalle big sul mercato. Adesso il Chelsea è pronto a tornare alla carica, anche perché è consapevole che la Juventus ha bisogno di denaro fresco per prendere Vlahovic. Sul tavolo, già per gennaio, è pronta un’offerta di 84 milioni di sterline. Una cifra che sta facendo vacillare la Vecchia Signora. Riuscirà a trattenerlo?