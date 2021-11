Juventus, la Champions è più lontana | Cosa dicono le quote

La Juventus deve archiviare al più presto il ko di Champions League pur non dimenticandosi di avere un obiettivo da raggiungere.

A Londra la formazione di Allegri ha sofferto molto il gioco del Chelsea campione in carica. Gli inglesi sono apparsi molto superiori alla Juve, anche se non bisogna dimenticare che allo Stadium erano stati proprio i bianconeri ad ottenere i tre punti. Certo è che adesso c’è da lottare per conquistare il primo posto nel girone. L’ampia vittoria del Chelsea ha infatti spostato gli equilibri. E’ vero che entrambe le squadre hanno 12 punti in classifica, ma la differenza reti appannaggio dell’undici di Tuchel per adesso spinge proprio i Blues in cima alla graduatoria. Nell’ultimo turno la Juventus giocherà contro il Malmoe mentre il Chelsea sarà ospite dello Zenit San Pietroburgo.

Juventus, per i bookmaker il trionfo in Champions è molto difficile

Gli analisti non sembrano credere molto nel cammino della Juve nonostante il passaggio del turno già in cassaforte. Il portale Agipronews.com riporta le quote degli esperti di SNAI relativamente al trionfo in Champions League. Il successo di Dybala e compagni nel torneo europeo più importante, che manca in bacheca da 25 anni, è infatti quotato 15 volte la posta. Molto di più di altre big europee. Al momento in pole position per il trionfo c’è il Manchester City di Pep Guardiola (4.50) davanti al Bayern Monaco (5). Tra le squadre favorite ci sono anche Psg (6.50), Liverpool (7) e Chelsea (8). A Morata e soci il compito di ribaltare tutti i pronostici con grandi prestazioni sul campo. Ad ogni modo la Juve può consolarsi del fatto che è la “migliore” tra le italiane, viste le quote altissime delle altre rappresentanti del campionato di serie A.