Calciomercato Juventus, Cherubini decisivo | Scelto il piano b in attacco

Calciomercato Juventus, la dirigenza non vuole trovarsi impreparata. Se a gennaio non dovesse concretizzarsi Vlahovic, c’è già il piano b.

Calciomercato Juventus, la dirigenza in questo momento di difficoltà vuole farsi trovare pronta e decisa. In tal senso il ds bianconero, Cherubini, stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’ dopo il devastante ko dei bianconeri contro il Chelsea, avrebbe deciso di rimanere in quel di Londra per avere già piccolo certezze per il mercato invernale. Nel caso si parla specificatamente di un attaccante. L’obiettivo primario continua a rimanere Vlahovic ma nel caso non si riuscisse a concretizzare l’assalto al bomber serbo, Cherubini avrebbe già fiutato il cosiddetto piano b.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida al Liverpool | Il talento visionato in EL

Mitrovic o Botman come alternative a Vlahovic

L’obiettivo primario continua a rimanere il bomber classe 2000 della Fiorentina, la Juventus proverà a chiuderlo già nella finestra del mercato invernale ma non sarà di certo semplice trattare un così desiderato e ambizioso acquisto già nella sessione invernale, proprio per salvaguardarsi dal possibile fallimento, la Juventus ha già valutato due valide alternative in attacco. Stando in Inghilterra ci sarebbero già contatti con Mitrovic del Fulham che sta trovando non pochi consensi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, conferenza stampa LIVE Allegri | “Giocherà dall’inizio”

L’altra alternativa, invece, arriverebbe dalla Francia. Si chiama Botman e anche lui sta giocando molte partite decisive con il suo Lille e potrebbe quindi diventare un attaccante ideale da affiancare a Dybala. Ovviamente con l’acquisto di un attaccante ci saranno anche delle uscite a gennaio: su tutti Aaron Ramsey che sembra più vicino che mai al Newcastle, l’altra, possibile, uscita è invece in attacco: si parla infatti di Dejan Kulusevskic che potrebbe raggiungere, incredibilmente, l’ex Conte e Paratici entrambi estimatori dello svedese.