Calciomercato Juventus, colpaccio Pogba | Scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione inerente il futuro di Pogba che chiama in causa anche i bianconeri.

Con il passare delle settimane, le probabilità che Paul Pogba alla fine decida di rinnovare il suo contratto con il Manchester United in scadenza quest’estate sono sempre più ridotte, con il club inglese che ha già avviato i contatti per il suo eventuale sostituto.

Per il “Polpo”, infatti, sembrano aprirsi due piste in particolari: una, la più suggestiva e forse la meno praticabile, lo porterebbe nuovamente a Torino, in quello che si configurerebbe come un clamoroso ritorno. Tuttavia, non è esclusa neanche l’ipotesi Real Madrid, anche se Florentino Perez avrebbe espresso delle remore a riguardo. Intanto, lo United non avrebbe perso tempo, avviando già i contatti per il sostituto della mezzala francese.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, come candidato più autorevole alla sostituzione del “Polpo”, ci sarebbe Milinkovic Savic, valutato dalla Lazio almeno 80 milioni di euro: per struttura atletica, qualità e quantità, il “Sergente” viene visto come l’erede designato dell’assistito di Mino Raiola, anche se Lotito difficilmente entrerà nell’ordine di idee di cederlo a cuor leggero.