Calciomercato, Klopp salva la Juventus | Irruzione e tesoretto a sorpresa

Calciomercato Juventus, l’assalto a sorpresa del Liverpool rischia di scompaginare seriamente le carte in tavola: sorride Cherubini.

Nella finestra invernale di calciomercato la Juventus cercherà in tutti i modi di privarsi di quei calciatori considerati non essenziali da Max Allegri. La debacle patita al cospetto del Chelsea vice Campioni d’Europa ha indubbiamente accelerato il processo di “epurazione”, con Cherubini pronto ad avviare una mini rivoluzione.

Il primo nome sulla “black list” della Juventus, neanche a dirlo, è quell’Aaron Ramsey che in questa prima parte di stagione si è messo in evidenzia più con la maglia della sua Nazionale che con il club di appartenenza, ufficialmente per “problemi fisici”, come sottolineato dallo stesso Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con l’Atalanta, ufficiosamente per un rapporto ai minimi termini con l’ambiente. Il gallese, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto fino al 2023, percepisce più di 7 milioni di euro a stagione: un ingaggio monstre, se rapportato a quanto fatto vedere in campo.

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool si iscrive nella corsa a Ramsey

Come riferito dal “The Sun”, anche il Liverpool avrebbe cominciato a tastare il terreno in vista della possibile acquisizione di Ramsey già a gennaio. Per l’ex Arsenal si era già parlato di un possibile ritorno in Premier League, campionato che più degli altri ne ha valorizzato la crescita mettendone in evidenzia le doti tecniche: secondo ESPN, Crystal Palace, Leicester e West Ham hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo. Staremo a vedere se l’interessamento dei “Reds” potrà scombussolare le carte in tavola, offrendo a Cherubini l’occasione per sbarazzarsi di un ingaggio molto oneroso.