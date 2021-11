Calciomercato Juventus, la mossa per Vlahovic | Cessione immediata

Calciomercato Juventus, c’è la mossa per arrivare a Vlahovic già a gennaio. Cessione immediata per mettere su il tesoretto che serve

La Juventus vuole accelerare. Vuole cercare in tutti i modi di prendere Dusan Vlahovic già a gennaio. E ci sarebbe una nuova mossa che avrebbe Cherubini in mente: cioè di cedere il giocatore già nei prossimi mesi per arrivare alla cifra richiesta da Commisso per il cartellino del serbo, classe 2000, che è l’obiettivo numero 1 della società bianconera.

A spiegare i possibili movimenti bianconeri ci ha pensato il giornalista Niccolò Ceccarini. Secondo il quale non è da escludere a priori una cessione di Kulusevski a gennaio. Lo svedese non ha convinto Massimiliano Allegri. E al tecnico livornese serve in ogni caso un attaccante in grado di andare a riempire l’area di rigore. Di Dejan, al momento, si potrebbe anche fare a meno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per il bomber | 60 milioni

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Cherubini decisivo | Scelto il piano b in attacco

Calciomercato Juventus, dove va Kulusevski?

Il problema serio è quello di trovare una squadra pronta a versare almeno i 30 milioni di euro che la Juve chiede per lo svedese. In Italia è impossibile: nessuno è in grado di mettere sul piatto una cifra del genere. E allora si aprono in maniera importante le porte della Premier League o anche della Liga.

Per quanto riguarda il campionato inglese potrebbe tornare di moda l’interesse del Tottenham di Paratici – lo stesso direttore sportivo che lo ha voluto in bianconero – che lo metterebbe volentieri a disposizione di Antonio Conte. Ma anche l’Arsenal di Mikel Arteta ci potrebbe pensare. In Spagna invece nelle scorse settimane si è parlato di un possibile approccio dell’Atletico Madrid che metterebbe però in questo caso, sul piatto, il cartellino di Alvaro Morata. Un altro modo per mettere su un tesoretto.