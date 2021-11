Calciomercato Juventus, si amplia la concorrenza per l’attaccante. Dall’Inghilterra spiegano che c’è anche lo United sulle sue tracce

L’asta è scattata. Inutile girarci intorno, inutile far finta che non sia così. Sì, ormai ci sono tutte le big attorno al nome di Dusan Vlahovic. E potrebbero aumentare, visto che manca solamente il Manchester City forse, se l’attaccante serbo della Fiorentina continuasse a segnare nelle prossime settimane con la continuità che sta mostrando in questo momento. Un vero e proprio fenomeno.

Ed è anche per questo motivo che, secondo il Daily Mail, anche il Manchester United si sarebbe iscritto alla corsa al giocatore della Fiorentina. I Red Devils, inoltre, vorrebbero fare un tentativo concreto già nel prossimo mese di gennaio. Mettendo sul piatto una cifra importante che Commisso potrebbe anche accettare. Quello che è venuto fuori nelle ultime ore, insomma, è che il presidente della Fiorentina vorrebbe 70 milioni per cedere il proprio gioiello tra pochi mesi. E sapendo che in estate non potrebbe richiedere la stessa cifra, la sensazione è che l’affare si possa davvero chiudere nella prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Juventus, la situazione Vlahovic

La situazione ormai è chiara a tutto. Vlahovic è stato richiesto da Tottenham, Arsenal e Newcastle, oltre allo United in Inghilterra, dall’Atletico Madrid in Spagna e dal Borussia Dortmund in Germania. All’appello, insomma, mancano poche squadre. Anche se nei mesi scorsi è stato accostato anche al Liverpool. La verità, comunque, a quanto trapela ancora, è che solamente la Juventus si sia presentata con una possibile offerta nei confronti della Fiorentina che ne detiene il cartellino.

In tutto questo, Cherubini, sembra avanti: il motivo è presto spiegato. Il giocatore avrebbe fatto intendere al proprio entourage di gradire la soluzione italiana. Con la Juve in prima linea.