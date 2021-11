Juventus-Atalanta, cosa dicono i bookmaker | Occhio alle quote

Juventus-Atalanta è la sfida odierna in campionato che attende gli uomini di Massimiliano Allegri, sfida decisamente dura.

I bianconeri arrivano a questo confronto dopo la sberla subita in Champions League ad opera del Chelsea. Un ko che deve essere subito archiviato, perchè la partita di oggi mette in palio punti preziosi nella rincorsa ad un posto al sole. La Juve si trova di fronte una diretta rivale e per questo motivo battere la squadra di Gasperini sarebbe ancor più importante. Certo è che non sarà facile, perché i nerazzurri ormai solo una solida realtà del nostro campionato, una squadra che gioca a memoria e che si sta facendo largo con merito anche in Europa. Si prospettano dunque novanta minuti molto intensi. Cosa dicono i bookmaker sulla partita delle 18?

Juventus, per i bookmakers è favorita per la vittoria nel match con l’Atalanta

Le quote sono spesso delle indicazioni riportanti riguardo la squadra favorita, anche se a volte i pronostici possono essere ribaltati da quel che avviene in campo. In questo caso i tifosi non si augurano questo visto che – come riporta Agipronews – gli analisti di Betaland nutrono grande fiducia nella squadra di Allegri. La quota del segno 1, ovvero 2.09, indica che è la Juventus la squadra favorita per la conquista dei tre punti. Quota che però sottolinea anche come il successo bianconero non sarebbe comunque affatto semplice, vista la caratura dell’avversario. Il segno X viene offerto in lavagna a 3.35 mentre il successo dell’Atalanta allo Stadium è bancato a 3.70. La Juve è chiamata dunque ad una prestazione importante per chiudere la pagina “Chelsea” e continuare nella sua rincorsa ai piani alti della graduatoria.