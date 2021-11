Juventus, le plusvalenze delle altre “big” che fanno infuriare i tifosi sui social

Juventus, la decisione della Procura di Torino di setacciare le sedi del club ha destato scalpore: i tifosi non ci stanno.

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata nella tarda serata di ieri la decisione della procura di Torino, di aprire ufficialmente un’inchiesta in merito a presunte plusvalenze fittizie o comunque di falso a bilancio di cui si sarebbe resa protagonista la Juventus.

Nel mirino dei finanzieri vi sono diverse operazioni degli anni compresi tra il 2019 e il 2021, in virtù delle quali si sarebbero generato utili a bilancio senza effettivo spostamento di denaro. Chiaramente si tratta soltanto di un’indagine, volta a fare chiarezza: ragion per cui, appare prematuro anche solo ipotizzare eventuali pene o condanne, anche se il rischio all’orizzonte c’è. Tuttavia, la decisione della procura di Torino ha offerto l’occasione per molto tifosi della Juventus di ricordare come negli ultimi anni siano state condotte diverse operazioni apparse “fuori dal normale” anche dagli altri club di Serie A.

Terremoto plusvalenze, l’ira dei tifosi della Juventus sui social

Pinamonti 18 milioni

Vanheusden 15 milioni

Rizzo + Gavioli 8,5 milioni

Eguelfi 6 milioni

Bettella 7 milioni

Valietti 6 milioni

Radu 8 milioni

Carraro 5 milioni Ahiaiai juv… ah no…#plusvalenze #inter — Giordano Mischi (@MischiGiordano) November 27, 2021

C’è chi tira in causa l’Inter, con le operazioni Vanheusden, Rizzo e Gavioli, Eguelfi, Bettella, Valietti, Radu e Carraro: chiaramente la rivalità con i nerazzurri non è mai sopita, e travalica anche e soprattutto in questo tipo di situazioni. Che le plusvalenze siano ormai diventate un rebus dei bilanci di molti club, è un fatto acclarato: che la Juve sia stata messa subito alla gogna mediatica, pure. Staremo a vedere quello che succederà.