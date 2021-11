Calciomercato Juventus, cosa serve a gennaio | Decisi gli interventi mirati

Il calciomercato della Juventus torna ad essere un argomento di grande attualità dopo gli ultimi ko che hanno evidenziato i limiti della squadra.

La formazione bianconera è riuscita a strappare il pass per il turno successivo di Champions League, ma in campionato sta facendo grande fatica. Non solo è fuori dalla lotta per lo scudetto, quanto è lontana anche da quella per un posto nella prossima edizione della Champions. Torneo che garantisce non solo prestigio a livello europeo ma anche importanti introiti dal punto di vista economico. Il ritorno di Allegri in panchina per il momento non è riuscito a dare la svolta ad una squadra in difficoltà anche sul piano del gioco, che fa fatica a trovare la via della rete. Bisognerà ritoccare la rosa nella prossima sessione di gennaio, ma come?

Calciomercato Juventus, la priorità è un bomber

Non ci sono dubbi sul fatto che la priorità della Juve in questa fase sia quella di cercare un centravanti che possa garantire un buon bottino di reti, che sia decisivo sotto porta. La partenza di Ronaldo si sta facendo sentire, manca in rosa il suo sostituto. Vlahovic è il grande sogno, ma il prezzo è alto e la concorrenza è tanta. Serviranno rinforzi anche in mezzo al campo, dove alcuni elementi stanno rendendo sotto le aspettative. Arthur sta giocando poco, Rabiot non brilla, Ramsey è ormai fuori dai radar del tecnico. Per questo motivo si parla di almeno due innesti tra gennaio e l’estate, ma sicuramente bisognerà prima procedere con delle cessioni per non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Zakaria, più che Tchouameni, sembra essere l’obiettivo primario ma anche in questo caso c’è grande concorrenza per il mediano svizzero.