Calciomercato Juventus, svolta improvvisa per gennaio: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, sprint per gennaio: ha già accettato le lusinghe bianconere. 50 milioni sul piatto: beffa “internazionale”.

Archiviata la matematica qualificazione in Champions League, nonostante la brutta sconfitta contro Ziyech e compagni, la Juventus si è rituffata in campionato, sbattendo contro l’Atalanta, allo Stadium.

Nuovamente si è palesata la totale incapacità di pungere in zona goal: l’assenza di un totem offensivo si sta facendo sentire in modo troppo problematica, e Cherubini potrebbe decidere di correre ai ripari già a gennaio. La medicina ai tanti mali che stanno affliggendo la “Vecchia Signora” è stata individuata da tempo in Dusan Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Da Firenze temono che dietro la decisione del serbo ci sia lo zampino della Juve: ipotesi suffragata dalle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, che vedono i bianconeri i principali candidati a mettere le mani sul gioiello classe ‘2000.

Vlahovic alla Juventus: beffa Barça | 50 milioni sul piatto: ha detto sì

Come sottolineato da “El Nacional“, Vlahovic avrebbe già trovato un accordo di massima con la Juventus, intenzionata a mettere sul piatto 50 milioni di euro già a gennaio per accontentare la Fiorentina, che però ne richiede almeno 70 per lasciarlo partire. Il Barcellona è iscritto nella lista delle papabili contendenti, anche se per adesso i blaugrana non sono andati oltre a qualche timido sondaggio esplorativo, a differenza delle squadre inglesi. L‘Arsenal, ad esempio, ha già offerto 80 milioni di euro a Commisso, non trovando però il gradimento del calciatore, oggetto del desiderio anche del Tottenham di Antonio Conte.