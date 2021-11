Juventus in affanno | Sui social i tifosi sembrano dividersi

Per la Juventus di Allegri è arrivato un altro momento delicato della stagione viste le ultime due sconfitte contro Chelsa e Atalanta.

Se la sconfitta di Londra non ha intaccato la qualificazione al turno successivo di Champions (ma ha comunque messo a repentaglio il primo posto nel girone), quella contro l’Atalanta complica la classifica della squadra bianconera. Sempre più lontana dalle posizioni che contano, sempre più lontana dallo scudetto, sempre più lontana anche da quel quarto posto che è l’obiettivo minimo da conquistare. Tanto lavoro da fare sotto tutti i punti di vista, con i tifosi che chiaramente non sono contenti. E non avrebbero motivo per esserlo.

Sui social ovviamente il momento poco felice della Juventus è argomento di discussione tra i tifosi bianconeri ma anche tra i semplici appassionati di calcio. Nel mirino della critica c’è soprattutto mister Allegri, che non è riuscito a dare la sua impronta come aveva fatto in passato. La squadra latita anche sotto il profilo del gioco e in tanti si aspettavano decisamente di più dal suo ritorno. Dall’altro lato c’è però anche chi si schiera dalla parte del mister, evidenziando sì alcuni suoi errori, ma anche il non aver a disposizione una rosa all’altezza per poter competere per lo scudetto. Una critica dunque operata sulle scelte di mercato e anche ai giocatori. Una Juve che in ogni caso dovrà riflettere sui suoi errori e intervenire sul mercato se vorrà lottare quantomeno per un posto in Champions League.