Calciomercato Juventus, il Pogback è più vicino | Assist bomba per Cherubini

Paul Pogba vuole tornare alla Juventus e i bianconeri sognano il ritorno del fuoriclasse francese. Intanto assist importante per Cherubini.

Le recenti dichiarazioni di Ancelotti sono state abbastanza ben indirizzate. Non solo dalla percezione che ha della squadra, ma dalle illusioni stesse. Il tecnico che i momenti più intensi stanno arrivando e la partita contro il Siviglia è solo l’antipastoo. Vincere contro un avversario così complesso dovrebbe essere quell’impulso definitivo, che oggi hanno in prima linea in tutto. Il calciomercato del Real Madrid si intreccia a quello della Juventus per Paul Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ormai ha deciso | Andrà via a parametro zero

Pogba può tornare alla Juventus

La notizia che riporta Elgiocodigital è che il Real Madrid ha fatto cadere la pista Pogba. Si fidano molto alla casa Blanca di quel terzetto in mezzo, con Casemiro, Kroos e Modric. Infatti, gli sforzi per dare loro concorrenza sono andati dove volevano, con la presenza sporadica di Fede Valverde e l’apparizione gestante di Eduardo Camavinga. Ecco perché questa situazione rappresenta un assist d’oro per Federico Cherubini. Il ds della Juventus volendo può affondare adesso il colpo e riportare il francese alla corte di Massimiliano Allegri. E’ con lui, infatti, che è esploso del tutto dopo l’infarinatura iniziale datagli da Conte.