Terremoto Juventus, “Agnelli ai saluti: ritorna Marotta”

La situazione in casa Juventus sta per implodere: Agnelli sempre più in bilico, spunta il clamoroso ritorno di Marotta.

La situazione in casa Juventus è perennemente in evoluzione: lo scenario relativo alle presunte plusvalenze fittizie sta diventando sempre più cupo, e la posizione di Agnelli scricchiola inesorabilmente.

Il presidente della Juve non sta attraversando di certo il suo periodo migliore da quando è al timone del club bianconero, e la presenza di John Elkann allo stadio è stato visto non solo come un segnale di vicinanza alla squadra, ma anche come un “depotenziamento” del ruolo del cugino, già invischiato nei mesi precedenti nelle torbide acque della Superlega. Inoltre, continuano a serpeggiare anche i rumours legati ad un possibile ritorno di Beppe Marotta, al quale l’Inter, però, avrebbe proposto un rinnovo di contratto per l’egregio lavoro fin qui svolto. Voci che fanno il paio con quelle relative ad un possibile approdo in bianconero di Carnevali, che darebbero il là ad una vera e propria rivoluzione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, futuro già in bilico | Allegri salta se…

Calciomercato Juventus, addio Agnelli | Ritorno Marotta: annuncio in diretta

A fare il punto della situazione ci ha pensato Graziano Campi, intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24. Il giornalista e tifoso della Juventus ha espresso il suo punto di vista in merito alle ultime voci che vedono protagonista la sua squadra del cuore. Ecco le sue parole: “Elkann non è affatto contento di queste ultime vicende in cui è stata coinvolta la juventus. Il fatto che ultimamente sia stato allo stadio più di una volta e che siano accostato alla Juve profili di un certo spessore come Carnevali o Marotta, mi fanno pensare che l’avventura di Agnelli al timone della presidenza della Juventus stia per giungere ai titoli di coda.”