Calciomercato Juventus, ribaltone Donnarumma: “Mai voluto”

Calciomercato Juventus, ribaltone Donnarumma. Dalla Francia arriva il retroscena clamoroso. Non è stato “mai voluto”

Un retroscena clamoroso. Un retroscena svelato da l’Equipe che significa tanto anche in chiave futura. Perché se Pochettino dovesse rimanere sulla panchina del Psg anche nelle prossime stagioni, allora il futuro di Donnarumma potrebbe sicuramente cambiare e non essere così sicuro all’interno del club parigino.

Ed è forse anche per questo motivo che si parla sempre con maggiore insistenza di un addio del tecnico alla fine del campionato quando potrebbe prendersi la panchina del Manchester United. Discorsi futuri, però, al momento, quello che viene fuori, è uno spaccato non tranquillo in seno al club parigino.

Calciomercato Juventus, Donnarumma “mai voluto”

Sì, perché secondo il quotidiano francese, il tecnico argentino non avrebbe voluto né l’arrivo di Donnarumma, e nemmeno quello di Sergio Ramos. Un doppio colpo a parametro zero piazzato dal diesse Leonardo e non concordato con l’allenatore. Che, secondo i rumors parigini, starebbe appunto per questo utilizzando Keylor Navas con una certa regolarità. Pochettino infatti ripone una grande fiducia nell’ex portiere del Real Madrid, che è ritenuto molto importante anche per gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Secondo Pochettino metterlo subito in panchina per fare spazio al portiere italiano, avrebbe creato dei malumori.

Quello che esce fuori insomma, è uno spaccato non certo idilliaco dentro il club. Ribaltoni, comunque, almeno in panchina fino alla fine della stagione non ce ne dovrebbero essere. A meno che le cose non prendano una piega diversa sin da subito. E cioè con una tensione sempre crescente. Anche perché il sostituto è già pronto. Zidane, infatti, è libero di firmare. E aspetta solamente la chiamata da parte del Psg.