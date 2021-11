Calciomercato Juventus, colpo di scena Alvarez: nuovo blitz in Serie A

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione in attacco è il giovane bomber Alvarez che potrebbe arrivare in Serie A.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri interessati al bomber argentino, adesso ci sarebbe una nuova concorrente per la corsa all’attaccante argentino. Infatti proprio dall’Argentina, arriva l’annuncio di un possibile interessamento anche dai rivali dei bianconeri. L’Inter farebbe sul seiro per Alvarez, alcuni scout dei nerazzurri erano sugli spalti per visionarlo dal vivo. La notizia arriva da ‘Tuttomercatoweb’ e potrebbe, dunque, iscrivere una nuova rivale per il giovane bomber già accostato alla Vecchia Signora.

L’Inter pronta a chiudere il bomber Alvarez

L’Inter farebbe sul serio per Julian Alvarez. Infatti come riporta un sondaggio di ‘Tuttomercatoweb’ che riprende le parole di ‘Olé’, si parla del vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin presente sulle tribune dello stadio Lisandro de la Torre – Gigante de Arroyito di Rosario per assistere, dal vivo, alla sfida tra il Rosario Central e il River Plate (squadra di Alvarez).

Motivo per vedere dal vivo e visionare il talentoso giocatore che è anche accostato alla Juventus. L’attaccante però non piace solo alle due big di Serie A, oltre alla Juventus e l’Inter, il giocatore interesserebbe anche al Real Madrid, passando, sempre rimanendo in Spagna per Siviglia e poi Barcellona. Leggermente defilata c’è il Milan, che in caso di cambio d’attacco avrebbe necessità di rinforzare la rosa. Staremo dunque a vedere quello che succederà ma certamente Alvarez sarà un nome importante da qui in avanti. Giocatore dal talento purissimo che è già pronto a fare il salto di qualità in Europa.