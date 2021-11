Calciomercato Juventus, ritorno Icardi con lo scambio | Arriva la risposta

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione europea potrebbe vedere il clamoroso ritorno di Icardi in Serie A.

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione del mercato potrebbe riavere uno dei suoi volti noti del passato. Infatti l’ultima, clamorosa, indiscrezione rivedrebbe il ritorno di Mauro Icardi in Serie A ma non alla Juventus. Stando infatti alle notizie riportare da ‘Interlive.it’ il bomber argentino avrebbe già reso nota la sua volontà di lasciare Parigi per giocare di più. Tra gli obiettivi di Leonardo ci sarebbe il difensore centrale dell’Inter Milan Skriniar e per averlo, i parigini metterebbero sul mercato, addirittura, il bomber argentino in scambio.

Scambio Icardi – Skriniar | Clamorosa offerta dal Psg

Il dirigente del Psg infatti metterebbe come pedina di scambio l’ex capitano dell’Inter che incredibilmente potrebbe ritornare proprio in maglia nerazzurra. Come sappiamo, Icardi è stato a lungo tempo uno degli obiettivi di mercato della Juventus e dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Adesso la situazione potrebbe clamorosamente stravolgersi e rivedere nuovamente un ex bomber in maglia nerazzurra dato che proprio la società milanese starebbe cercando un nuovo attaccante come sostituto di Dzeko e dal buon fiuto per il gol.

La clamorosa ipotesi potrebbe quindi vedere uno scambio tra i due club, il Psg sarebbe quindi aperto ad offrire il bomber Icardi acquistato proprio dall’Inter, mentre i nerazzurri sembrerebbero meno convinti della trattativa, anche perché non vorrebbero cedere un centrale così importante come Skriniar. Sicuramente il destino di Icardi sembra sempre più lontano da Parigi, staremo a vedere cosa succederà.