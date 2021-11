La Gazzetta dello Sport questa mattina ha titolato in maniera forte, netta, con un messaggio teso a spaventare i tifosi della Juventus.

Un titolo forte. Di echi provenienti da Calciopoli. Questo ha fatto stamattina la Gazzetta dello Sport. “Terremoto Juventus” ha scritto la rosea. “Non solo plusvalenze, nel mirino dei magistrati pure alcune mega commissioni. Il caso del giocatore Tongya di Raiola. E la scrittura di Cristiano Ronaldo”.

Non è escluso che nei prossimi giorni possano essere chiamati altri dirigenti, tra cui l’a.d. Arrivabene, il responsabile dell’Under 23 Manna e il segretario Morganti. A loro sono stati perquisiti gli uffici insieme a quello di Cherubini e degli indagati. Intanto la Vecchia Signora resta tranquilla e fiduciosa, come scritto sabato nel comunicato, «di chiarire ogni aspetto di interesse, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie. Il tutto in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato».

LEGGI ANCHE: Volano gli stracci dopo Juve-Atalanta | Rottura totale, addio inevitabile!

Tifosi Juventus preoccupati

Cos’è il caso Tongya? Si riferisce a un giovane calciatore coinvolto in una delle operazioni di scambio col Marsiglia che la Procura di Torino definisce «a specchio», ovvero a somma zero e senza movimenti di denaro. Il giovane è stato ceduto al Marsiglia per 8 milioni contestualmente all’acquisto di Marley Aké per la stessa cifra. I pubblici ministeri – riporta sempre la Gazzetta dello Sport – stanno indagando anche su questo aspetto.

I fan della Vecchia Signora temono però un’altra Calciopoli. Anche perché il clima giustizialista che si respira in Italia è quello. Quando una meravigliosa società si afferma in Italia e riceve consensi in Europa per tutto questo periodo, genera antipatie e invidie. Ecco come nasce, ancora, il malessere generalizzato verso la Juventus e i suoi milioni di sostenitori. La speranza dei sostenitori bianconeri è che tutto possa risolversi con un nulla di fatto, e il solito “tanto rumore per nulla”.