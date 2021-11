Cristiano Ronaldo e la Juventus | Cosa c’era scritto nel contratto

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti anche il contratto che ha legato Cristiano Ronaldo e la Juventus negli ultimi anni.

Cristiano Ronaldo e la Juventus. Storia di un grande amore e storia di un amore finito malissimo. E non si sa cosa genererà nel futuro. Nel decreto con cui la Procura ha ordinato le perquisizioni nelle sedi e nei centri sportivi della Juve si fa riferimento a una «scrittura privata». Questa sarebbe «concernente il rapporto contrattuale e le retribuzioni arretrate» di CR7. Nella stessa riga, tra parentesi, si cita una frase dalle intercettazioni: «Carta famosa che non deve esistere teoricamente». Ma di che cosa si tratta? Ad oggi nessuno lo sa, nemmeno gli inquirenti.

Cristiano Ronaldo, un contratto normale

La Gazzetta dello Sport fa luce su questo aspetto. Il contratto di Cristiano Ronaldo è stato eccezionale solo nelle cifre. Per il resto, si è trattato di un normale accordo, il classico contratto federale che si utilizza per operazioni infinitamente meno importanti. Un contratto organizzato in sezioni, in cui si ritrovano i classici elementi di un trasferimento, alcuni noti dal primo momento e altri mai rivelati. Elementi noti: l’acquisizione dal Real Madrid per 100 milioni, più 12 di oneri accessori. I compensi per il giocatore, quei 31 milioni netti che restano un record per la Serie A, e i compensi agli agenti. Elementi meno noti: i piccoli bonus, curiosamente legati alla vittoria dello scudetto. Negli anni si è parlato addirittura di clausole legate all’utilizzo in un ruolo particolare, molto inconsuete e ovviamente non esistenti nel caso di CR7.