Calciomercato Juventus, inserimento a sorpresa | Ora il rinnovo è in bilico

Calciomercato Juventus, la società e l’allenatore spingono per avere una risposta al più presto. Ma dalla Spagna sembrano fare sul serio.

Non c’è solamente il rinnovo di Rudiger nei pensieri del Chelsea. Anche un altro difensore potrebbe lasciare i Blues a fine anno. Si tratta di Andreas Christensen, in passato accostato anche alla Juventus. Il difensore danese, 25 anni compiuti ad aprile, sta trovando molto più spazio da quando è arrivato Thomas Tuchel in panchina, ripagando la fiducia del tecnico tedesco. Il suo contratto, come quello del suo collega di reparto, scade a giugno e le trattative per il rinnovo sono ancora in atto.

Secondo quanto riferito poche ore fa dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il giocatore aveva un accordo verbale con il club londinese e la firma sarebbe dovuta arrivare già tre mesi fa. Poi, però, c’è stata qualche incomprensione tra la società e gli agenti del centrale della Danimarca che ha fatto slittare tutto.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, arriva l’ultimatum | “Entro quindici giorni la risposta”

Calciomercato Juventus, su Christensen è piombato il Barcellona

Nel frattempo su Christensen è piombato il Barcellona, che nella prossima estate lo porterebbe volentieri in Catalogna. Ma l’interesse, a quanto pare, non è totalmente ricambiato. Il difensore, infatti, starebbe spingendo per rimanere a Londra e lo avrebbe già confessato al consiglio d’amministrazione della società di Roman Abramovich. Il Chelsea ha apprezzato ma vuole che la questione rinnovo si concluda in questi giorni, senza ulteriori rinvii.

A caldeggiare una sua decisione, ieri pomeriggio in conferenza stampa, era stato lo stesso Tuchel: “Adesso sta ad Andreas prendere in mano la situazione – ha spiegato l’allenatore tedesco dei Blues – Così come fa in campo, deve essere chiaro anche riguardo al suo futuro”.