Juventus, il calendario di dicembre | Le insidie per i bianconeri

La Juventus mette tre punti in tasca con la vittoria sul campo della Salernitana e ora si prepara ad un dicembre molto importante.

Il mese che inizia oggi sarà molto importante per la formazione di Allegri, chiamata a recuperare terreno da chi sta davanti. Per questo motivo ogni partita andrà affrontata con la consapevolezza di dover vincere, bisogna evitare passi falsi e poi magari fare i conti durante la sosta. Con il calciomercato di gennaio che potrebbe poi regalare delle nuove pedine all’allenatore juventino. Sono cinque le gare in calendario per la Juventus a dicembre, andiamole a vedere nel dettaglio.

Juventus attesa da cinque partite a dicembre

Si torna a giocare allo Stadium in serie A il prossimo 5 dicembre quando alle 20.45 si affronterà il Genoa di Shevchenko, formazione a caccia di punti salvezza. Subito dopo per Dybala e compagni ci sarà un appuntamento importante come la gara casalinga contro il Malmoe valida per la sesta giornata della fase a gironi. La qualificazione non si discute, è già in cassaforte, si duellerà con il Chelsea per l’ultimo posto. Bisogna vincere e sperare che gli inglesi non facciano altrettanto. Altrimenti si andrà comunque avanti come seconda. Quindi gli altri impegni di campionato prima della sosta natalizia. L’11 si va a giocare alle 18 sul campo di un Venezia che è squada da prendere con le pinze, una settimana dopo altra trasferta questa volta sul campo del Bologna di Mihajlovic. Avversarie decisamente pericolose se non affrontate con il giusto piglio, così come il Cagliari di Mazzarri, squadra che si affronterà il prossimo 21 dicembre. Ultimo impegno di questo 2021 da chiudere nel migliore dei modi, augurandosi un 2022 ricco di soddisfazioni.