Juventus, critiche social ad Allegri | “Quando gioca?”

Chi si aspettava delle novità di formazione nella Juventus anti-Salernitana non è rimasto deluso visto il ritorno in campo ad esempio di Chiellini.

L’esperienza del capitano, recuperato dopo un infortunio, è stata decisamente importante specie in questa fase delicata per il club. Allegri però ha dato una opportunità anche ad altri giocatori. A sinistra ha schierato Luca Pellegrini, a centrocampo invece ha provato a lanciare Kulusevski. Lo svedese però è stato poco incisivo e non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Così come non tutti sono stati soddisfatti del rendimento di Kean, mandato in campo al fianco di Dybala. In generale la tifoseria juventina si aspetta decisamente di più da parte dei giovani, chiamati a prestazioni importanti per garantirsi una maglia. Non solo per il presente, ma anche per il futuro. Le critiche sui social però non sono mancate nemmeno per Allegri.

Juventus, tifosi delusi per il mancato utilizzo di Kaio Jorge

Il tecnico bianconero ha concesso pochi secondi in campo per il giovane Soulè, zero invece per Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano ancora una volta è rimasto a guardare e tanti tifosi della Juventus si sono chiesti sui social il perchè Allegri non lo abbia schierato nemmeno in una partita abbordabile per i bianconeri. Difficile crescere senza mettere minuti nelle gambe ed accumulare esperienza.

Se è vero che per Allegri i giovani devono fare gavetta nelle categorie minori prima di poter giocare in Serie A, direi che la partita di stasera sarebbe stata perfetta per Kaio Jorge e Soulé, considerato il livello della Salernitana. Inspiegabile non concedere loro minutaggio — AleLMGO (@AleLMGO) November 30, 2021