Calciomercato Juventus, scippo a zero | La mossa disperata per il “sì”

Calciomercato Juventus, la situazione riguardante Dembele con il Barcellona sembra complicarsi, il giocatore ha un piano preciso per il futuro: vorrebbe poter estendere il suo contratto co i blaugrana e, quindi, continuare ancora con il Barcellona. Da capire però se la domanda e l’offerta coincideranno. Dalla Francia intanto arrivano “rassicurazioni” sul possibile incontro tra la società e l’entourage del giocatore. Incontro previsto per la fine della settimana tra il club e l’esterno.

Incontro in settimana tra Dembele e il Barcellona

L’unico vero e reale ostacolo sta nella domanda, il giocatore incontrerà la società e vuole rimanere ma solo se verrà aumentata l’offerta. Dembele in Spagna viene considerato un potenziale nuovo pallone d’oro e il suo futuro al Barcellona una priorità, ma è anche vero che in caso di mancata comunicazione e quindi di mancato accordo tra la società e l’entourage del francese, la Juventus continua ad essere vigile ed attenta sulla potenziale trattativa.

Da capire dunque come gestire le due realtà: consapevoli che Dembele ha già dato la sua parola alla società, precisando la sua intenzione di rimanere. La Juventus rimane attenta e alla finestra in caso di mancata comunicazione con il Barcellona ma è anche vero che il tempo passa e l’accordo non è ancora giunto ad un punto in comune.