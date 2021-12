Calciomercato Juventus, dietrofront e blitz | Si chiude in estate

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno il punto del mercato e chiuderebbero le opzioni a parametro zero. Obiettivo in estate.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora ha deciso di chiudere le cosiddette operazioni a parametro zero. Le plusvalenze che in questo momento stanno facendo tremare il calcio italiano. I cosiddetti colpi a zero da però stipendi davvero importanti da sostenere. Proprio per questo motivo la Juventus ha un solo obiettivo per questo mercato e per quello che sarà, Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è il desiderio di mercato di più realtà europee, dalla Juventus fino alle big di Premier. Il giovane attaccante ha già tutte le caratteristiche del grande e la Juventus non vuole lasciarselo scappare.

Juventus: addio plusvalenze, Vlahovic unico obiettivo

Vlahovic, come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’ è l’unico reale obiettivo di mercato di questa Juventus che ha deciso di darci un taglio con le plusvalenze. I cosiddetti colpi a zero che non stanno facendo bene all’economia del club. La Vecchia Signora è dunque decisa a portare avanti il suo cammino con il solo obiettivo di riuscire a chiudere il giovane bomber, che già in estate era stato valutato come autentico sostituto di Cristiano Ronaldo.

E in questo momento, più che mai, la Juventus avrebbe bisogno di un bomber come lui. Capace di andare in rete ma soprattutto di giocare di sponda, laddove Morata ha più difficoltà. Vlahovic è anche l’interprete ideale se affiancato all’altro attaccante in rosa Paulo Dybala. Obiettivo rimandato a giugno, staremo a vedere se la Juventus riuscirà ad avere la meglio sulle rivali d’Europa.