Calciomercato Juventus, salta l’affare a parametro zero. Va in Premier League. Cherubini bruciato dalla concorrenza straniera

Salta l’affare a parametro zero. Non ci sarebbero ormai dubbi. E vengono insomma confermate tutte le anticipazioni che vi avevamo dato ieri. Ormai, Cherubini, è stato praticamente bruciato dalla concorrenza. E non sembra ci siano più i margini di riprendere una trattativa che sembrava davvero alla portata della Juventus.

Soprattutto dopo l’accelerata delle scorse settimane. E soprattutto dopo aver superato la prima squadra che lo aveva cercato: la Roma. Zakaria, a quanto pare, non arriverà a Torino. Dall’Inghilterra infatti confermano tutte le previsioni che ieri El Nacional aveva dato. Lo svizzero è pronto al grande salto. Va in Premier League.

Calciomercato Juventus, Zakaria al Liverpool

Va al Liverpool Zakaria. Il 25enne, messo nel mirino di Klopp, avrebbe deciso la propria destinazione. Che non sarà in Italia, nonostante la società bianconera secondo quanto riportato anche dai quotidiani nostrani, aveva il cartellino del calciatore in mano per la prossima stagione. Un affare che, con un piccolo indennizzo nel confronti del Borussia Monchengladbach, si sarebbe potuto chiudere a gennaio. Ma la situazione è cambiata in poco tempo, con l’inserimento improvviso dei Reds che hanno sorpassato tutti e che sono insomma pronti ad accogliere ad Anfield il calciatore.

Allegri dovrà trovare un altro obiettivo quindi. Anche se le casse societarie non possono sicuramente permettere di fare dei voli pindarici. Si dovrà trovare qualcuno che possa arrivare se non a parametro zero ma a poco prezzo. Low cost, come si dice al momento. Perché non si può pensare ad altro. Purtroppo.