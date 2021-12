Juventus, il “ritorno” di Cristiano Ronaldo | Il piano del portoghese

Juventus, Cristiano Ronaldo di ritorno a Torino? L’ultima indiscrezione vedrebbe il portoghese di ritorno: il motivo è chiaro.

Juventus, il caso plusvalenze sta “tormentando” il calcio italiano e la Vecchia Signora è al centro delle indagini, molti infatti sono gli acquisti presi sotto esamina, tra i quali figura anche quello relativo all’ex bianconero Cristiano Ronaldo ora nuovamente ritornare al Manchester United. Il fuoriclasse portoghese, infatti, potrebbe essere costretto a ritornare a Torino. Il motivo? Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dallo Sport’, i magistrati starebbero cercando una scrittura privata particolare, riguardo alla questione di CR7 alla Juventus. Una cosiddetta “carta segreta” che riguarderebbe, proprio, il portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scippo a zero | La mossa disperata per il “sì”

Cristiano Ronaldo atteso in procura

Stando alle indiscrezione, CR7, quindi, potrebbe essere “costretto” a ritornare a Torino per fare luce sulla questione. Infatti bisognerà fare luce sulla “carta segreta” che riguarda i conti dell’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus. La procura infatti potrebbe interrogare il fuoriclasse portoghese attualmente stella del Manchester United o, diversamente, il suo procuratore Mendes.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ombre sul futuro di Allegri | Il clamoroso intreccio in Italia

Il documento, infatti, come comunica l’editoriale de ‘La Gazzetta dello Sport’ non sarebbe venuto fuori durante il blitz della guardia di finanza nella sede della Juventus. Aspettiamo di avere più novità in merito ma non è scontato pensare che il fuoriclasse dovrà ritornare a Torino per fare luce sulla quesitone e potrebbe dunque essere interrogato.