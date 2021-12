Calciomercato Juventus, Vlahovic si complica | Pronta l’alternativa

Calciomercato Juventus, la pista Vlahovic si complica anche per via dell’inserimento dell’Arsenal. I bianconeri però hanno pronta l’alternativa

Attorno alle prestazioni di Dusan Vlahovic si potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato. Anzi, toglieremmo proprio il condizionale. Sì, l’attaccante della Fiorentina è cercato dai migliori club d’Europa e, se venisse confermata l’offerta dell’Arsenal, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 85 milioni di euro, allora le cose sembrano fatte.

La Juventus, insomma, è costretta a guardarsi intorno. Anche se ancora al momento sarebbe la destinazione preferito del serbo. Ma trovare un accordo con Commisso, per Cherubini, non sarà per nulla semplice. E allora secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, la società bianconera starebbe monitorando una situazione, in Premier League, che già la scorsa estate era stata paventata per Allegri.

Calciomercato Juventus, calda la pista Gabriel Jesus

L’attaccante brasiliano del Manchester City potrebbe essere messo sul mercato da Guardiola. E allora, per il brasiliano, si starebbero già muovendo diverse squadre. Una di queste è la Juve, che guarda con attenzione al possibile affare, soprattutto se, come detto, non dovesse riuscire ad arrivare a Dusan che è, e rimarrà fin quando la trattativa non si chiuderà sia in maniera positiva o negativa, l’obiettivo numero 1 della società piemontese.

Su Gabriel Jesus Allegri ci aveva messo gli occhi già questa estate. In piena estate, a dire il vero, quando un addio di Cristiano Ronaldo sembrava vicino. Poi il portoghese è andato via negli ultimi giorni di mercato e allora trovare un sostituto all’altezza non è stato sicuramente possibile. Nel frattempo è scoppiato il viola, che è diventato il principale obiettivo. Ma un nuovo interesse verso il centravanti del Manchester City è sicuramente da mettere in preventivo.