Juventus gelata: l’annuncio ufficiale su Dembele che spiazza tutti

Calciomercato Juventus, ombre sul futuro di Dembele, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona: c’è una novità.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale di riparazione, in casa Barcellona non si placano le voci legate alla situazione contrattuale di Ousmane Dembelé, al quale il presidente Laporta, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, avrebbe lanciato un vero e proprio ultimatum.

Il francese, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, non avendo accettato la proposta di rinnovo messa sul piatto dai blaugrana. Ieri è andato in scena un summit tra i vertici dirigenziali dei catalani e l’entourage del calciatore, il quale sta continuando a mettere il Barcellona in cima alla lista delle sue priorità, rispedendo al mittente le tante offerte ricevute. E proprio della situazione legata all’esterno offensivo ha parlato il tecnico del Barcellona Xavi, alla vigilia della sfida contro il Betis Siviglia. Ecco le sue parole:

“Da quello che so, non si tratta soltanto di una questione economica. La mia posizione è molto chiara: si tratta di un calciatore importante, dal grandissimo talento. Come ho avuto modo di ribadire durante la mia presentazione, secondo me potrebbe diventare tra i migliori interpreti del suo livello. Dipende da tante cose però: prestazione, coinvolgimento, e lo sta dimostrando, avendo giocato contro il Benfica sebbene non fosse al top. Spero che sia il club che il suo entourage trovino un accordo.”