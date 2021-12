Calciomercato Juventus, il dopo Szczesny arriva dalla Liga | Affare shock

Calciomercato Juventus, il nuovo portiere dei bianconeri potrebbe arrivare dalla Liga: l’indiscrezione dalla Spagna fa il giro del web.

Sono tante le gatte da palare per Allegri, con la Juventus che, sebbene sia reduce da una vittoria importantissima in quel di Salerno, sta vivendo una fase delicata della sua storia calcistica.

Le note vicissitudini economico finanziare continuano a tenere banco; tuttavia, anche i risultati fino a questo momento latitano. I bianconeri occupano il settimo posto in classifica, a ben sette punti di distanza dall’Atalanta quarta; ecco perché Cherubini sarà chiamato a rinforzare un organico che ha palesato parecchi limiti, e che la scorsa estate avrebbe potuto rimpolparsi con l’approdo di Gianluigi Donnarumma, poi naufragato. Va detto che Dybala e compagni nelle prime uscite stagionali hanno lasciato per strada molti punti a causa degli errori di Szczesny – contro Udinese e Napoli ad esempio – con il polacco che poi è riuscito a riscattarsi con alcuni interventi prodigiosi.

Calciomercato Juventus, Courtois il dopo Szczesny | Bomba dalla Spagna

Ragion per cui, Cherubini starebbe continuando a tenere aperta la porta in vista di un eventuale ribaltone tra i pali, sebbene il contratto di “Tek” scada nel 2024 e l’estremo difensore percepisca attualmente più di 7 milioni di euro annui. Come evidenziato dal portale spagnolo “El Nacional”, anche la Juventus sarebbe interessata a Thibaut Courtois, portiere attualmente in forza al Real Madrid, scottato dalle critiche dei media iberici. Il belga avrebbe ordinato ai suoi agenti di tastare il terreno in vista di una soluzione alternativa, e ci sarebbero stati dei contatti esplorativi anche con gli uomini mercato della Juventus.

La concorrenza, però, non mancherebbe, in quanto anche il Bayern Monaco e il Newcastle monitorerebbero la situazione con estrema attenzione. Il rischio per i Blancos che si possa creare una situazione simile a quella che ha portato all’addio di Sergio Ramos, tuttavia, non sussiste: Courtois è legato alle Merengues da un contratto che scade nel 2026, motivo per il quale il rischio di perderlo a zero non c’è, e sarà necessaria un’offerta faraonica per accaparrarsi le prestazioni di uno dei migliori interpreti del suo ruolo.