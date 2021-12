Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Psg: li vendono a gennaio

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Psg: il club francese è intenzionato a venderli a gennaio. Si aprono due strade per Cherubini

La situazione in casa Psg in alcuni momenti appare esplosiva. Troppe prime donne, squadra che non decolla, e nel mirino c’è finito anche Messi, colpevole, contro il Nizza in Ligue 1, di “aver giocato meglio lunedì, quando ha ritirato il pallone d’oro, che in campionato” ha sentenziato l’Equipe. Bene, ovviamente non parliamo della Pulce, ma ci sono molti calciatori che, praticamente messi da parte da Pochettino, sono con la valigia in mano.

A svelare la lista dei partenti ci ha pensato questa mattina Sebastien Denis, caporedattore di footmercato. Oltre Kurzawa, Rafinha e Diallo, ci sono anche due elementi che sono stati accostati diverse volte alla Juventus e che potrebbero certamente far comodo a Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione. Vediamo chi sono.

Calciomercato Juventus, due del Psg in uscita

Parliamo del centrocampista argentino Paredes e dell’attaccante, sempre argentino, Mauro Icardi. Entrambi hanno trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e farebbero carte false per trovare una via d’uscita nei prossimi mesi per giocare con continuità. Alla Juve, due elementi del genere, farebbero davvero comodo.

Sì, perché in mezzo al campo serve una vera e propria rivoluzione a ad Allegri. E anche davanti non è che le cose stiano andando nel migliore dei modi, con Morata che segna con il contagocce e con Kean che fino al momento non è mai riuscito, anche per via di qualche stop di troppo, a ritagliarsi uno spazio adeguato. Le occasioni, insomma, ci sono. Bisogna sfruttarle e prenderle al volo.