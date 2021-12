Juventus, terremoto plusvalenze | Sta succedendo proprio adesso

Juventus, ancora un terremoto dentro la società bianconera. Sta succedendo proprio adesso. Nel mirino una cessione estiva

Una nuova perquisizione nella sede dalla Juventus. Proprio in questo momento, la Guardia di Finanza, sta cercando di reperire dei documenti.

Il legali della società bianconera, comunque, hanno spiegato – così come scrive il giornalista Giovanni Capuano – che questo nuovo decreto “non modifica le ipotesi investigative del precedente provvedimento notificato venerdì scorso, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al momento, non risulta il rinvenimento”.

Juventus, terremoto plusvalenze: nel mirino la cessione di Ronaldo

La stessa società ha reso noto di aver ricevuto la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro, “relativo alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce “Cessioni definitive” del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo”.

Insomma, nel mirino in questo momento ci è finita anche la cessione, arrivata negli ultimi giorni di mercato, di Cristiano Ronaldo. Altro, al momento, non è dato a sapersi, ma la situazione diventa sicuramente sempre più calda dentro la società del presidente Agnelli.