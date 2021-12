Calciomercato Juventus, rottura totale con Ancelotti | Scambio con Ramsey

Calciomercato Juventus, è rottura totale con Ancelotti: bianconeri interessati. Possibilità di scambio con Ramsey. Le ultime

Con Ancelotti è rottura totale. Con nessun margine che le cose da qui a gennaio possano cambiare. Il tecnico italiano ha deciso di metterlo definitivamente da parte. E allora a gennaio la soluzione migliore appare quella di un addio: sia per il Real Madrid, sia per il calciatore in questione che, interessa in maniera clamorosa alla Juventus.

Parliamo di Isco, uno dei pallini di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero mai ha nascosto nel corso di questi anni di avere un debole per il fantasista spagnolo. Ci ha provato, la Juve, negli anni passati a portarlo a Torino. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non c’è mai riuscita. Ma sembra essere arrivato il momento propizio, anche se solamente a una condizione.

Calciomercato Juventus, scambio con Ramsey

La Juventus è realmente interessata all’operazione che potrebbe portare in Piemonte un calciatore qualitativamente importante e che può sicuramente cambiare le sorti di una partita con una giocata. Ma per il costo del cartellino e soprattutto per lo stipendio che prende Isco, Cherubini ha solamente una soluzione per strapparlo al Real Madrid: e vale a dire quella di prenderlo con uno scambio con uno degli esuberi che ci sono nella rosa della Juve.

Il nome indiziato, anche perché come caratteristiche si avvicina, è quello di Ramsey, che potrebbe essere messo sul piatto per cercare di arrivare allo spagnolo. Uno scambio alla pari, insomma, tra due giocatori che negli attuali club di appartenenza hanno davvero possibilità minime di trovare spazio da qui alla fine della stagione. Sarebbe un affare clamoroso. Vedremo.