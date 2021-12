Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic | Piano B dall’Inghilterra

Quali sono le priorità del calciomercato della Juventus nei prossimi mesi sembra ormai essere chiaro e la dirigenza sarà senz’altro già al lavoro.

Questa prima parte della stagione ha di fatto confermato come la rosa di Massiliano Allegri abbia inevitabilmente bisogno di nuovi innesti, calciatori di qualità che possano far compiere un upgrade alla formazione bianconera. Vogliosa di lottare per qualcosa di importante non solo in Italia ma anche in Europa. Il tecnico però dovrà lavorare tanto sulla sua squadra. Il centrocampo necessita di giocatori che sposino al meglio le sue idee tattiche. I tifosi però si aspettano un grande colpo anche in un’altra zona del campo, ovvero l’attacco. Senza Cristiano Ronaldo si fa fatica a trovare con regolarità la via della rete, nessuno degli attaccanti attualmente in rosa può garantire lo stesso numero di gol del portoghese. Kean e Kaio Jorge hanno bisogno ancora di crescere e dunque ci si asptta l’arrivo di un centravanti affermato anche a livello europeo.

Calciomercato Juventus, Mitrovic il piano B per l’attacco

Il nome che ormai circola da settimane come possibile rinforzo è quello di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Fiorentina. Ma sul bomber viola sono alte le attenzioni di tanti top club europei e del resto in pochi riescono a mettere la palla nel sacco come lui. Giovane ma già affermato, con margini di crescita però importanti. E un prezzo destinato a crescere sempre più. Ecco perchè la Juventus dovrà comunque avere dei piani B già pronti. Uno di questi – spiega Tuttosport – è Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo classe 1994 del Fulham. Milita nella Championship, serie B inglese, e ha caratteristiche importanti, oltre che un prezzo decisamente più basso. Da tenere d’occhio c’è anche Alvarez, stellina del River Plate, sul quale però c’è l’interesse anche qui di diverse squadre.